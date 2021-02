Citymarket saamassa PS5:sta hyllyihin - arpoo ostojärjestyksen etukäteen

ostaa

Kyllähän Sony konsolia on saanut myytyä, jo ennen vuodenvaihdetta yli 4,5 miljoonaa kappaletta , mutta kysyntä on ollut jatkuvasti suurempaa kuin tarjonta.Nyt Suomessaon saamassa erän PS5:sta hyllyilleen maalis-helmikuun taitteessa ja on päättänyt arpoa osto-oikeudet, jotta kaikilla halukkailla olisi yhtäläinen mahdollisuus onnistua ostamisessa - eikä tarvitsisi leiriytyä paikallisen Citymarketin pihalle jonottamaan, etenkään koronapandemian aikana.Osto-oikeudenvälisenä aikana ja arvonta suoritetaan 24.2.2021. Konsolit saapuvat myymälöihin viikolla 10 eli 8.3.2021 alkavalla viikolla. Osto-oikeus on voimassa 21.3.2021 saakka - jos sitä ei käytä siihen mennessä, vuoro arvotaan seuraavalle.Selvennettäköön siis vielä:, vaan arvonta, jossa saakonsolin itselleen.Arvontaan voi osallistua täällä . Samalla sivulla ovat myös tarkemmat arvonnan säännöt.