Sähköpotkulautayhtiö Voi kehitti sähköpotkulaudan, jonka älysensorit mittaavat melutasoa ja ilmanlaatua

Voiager 4 sähköpotkulaudan edessä on erilaisia älysensoreita.

Voiager 4 sähköpotkulaudan suuntavilkut.

Uuden V4-mallin käyttöikä on yli viisi vuotta, ja sen moottorin suorituskyky on 35 % aiempaa parempi, mikä tekee siitä optimaalisen kulkuvälineen vaativaan kaupunkikäyttöön ja toistuvaan ajoon. Erilaiset sensorit mahdollistavat tarkemman sähköpotkulaudan sijainnin paikantamisen.Ajamista on parannettu entistä leveämmillä, 10-tuumaisilla joka sään honeycomb-täyskumirenkailla. Mallissa on myös vahvistettu lokasuoja sekä parannettu hydraulinen jousitus. Antimikrobiset käsikahvat puolestaan mahdollistavat sähköpotkulaudan hygieenisen käytön.Sähköpotkulaudassa on myös Bluetooth-yhteys, joka kommunikoi Voi-pysäköintitelineiden iBeacon-sensoreiden kanssa ja varmistaa, että potkulauta tulee pysäköityä oikein. NFC (Near Field Communication) -teknologian ansiosta sähköpotkulaudan voi ottaa käyttöön älypuhelinta, älykelloa tai liikennekorttia vilauttamalla.Erikoisin ominaisuus on sähköpotkulaudan älysensorit, jotka mittaavat melutasoa ja ilmanlaatua, mikä tarjoaa ajantasaista dataa potkulautojen toiminta-alueilta eri toimijoiden käyttöön."Ilmanlaatusensori mittaa ilmassa olevia erilaisia ja erikokoisia partikkeleita, myös orgaanisia yhdisteitä ja jopa ilman kosteustason. Eniten meitä kiinnostaa ihmisille haitallisten ja pitkäaikaisia terveysongelmia aiheuttavien hiukkaspitoisuuksien mittaaminen", kertoo, Voin teknologiasta vastaava johtaja.Melusensorin kerrotaan puolestaan mittaavan äänitasoja sähköpotkulaudan ympäristössä."V4-mallin takana on vuosien mittainen tutkimus- ja kehitystyö, ja olemme hyödyntäneet laajalti kaupunkien viranomaisilta ja käyttäjiltä saatua palautetta. Uusien älysensoreiden ohella mallissa on myös uusia turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten äänihälytys ja suuntavilkut, joiden ansiosta käyttäjä huomataan kaduilla entistä paremmin", Voin Suomen toiminnoista vastaavakertoo."Etsimme paraikaa uusia innovaatioita ja kumppaneita mikromobiliteettia tukeviin ratkaisuihin, nyt erityisesti tukemaan ilmanlaadun mittausta suomalaisissa kaupungeissa. Olemme keränneet innovaatioita ja uusia kokeiluja varten kansainvälisen kolmen miljoonan dollarin suuruisen rahaston, josta voimme ohjata rahoitusta myös suomalaisille yrityksille", jatkaa Alastalo.