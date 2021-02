Stadia-pilvipelipalvelu saamassa yli 100 uutta peliä valikoimaansa tämän vuoden aikana

Nyt tuore Stadian blogikirjoitus paljastaa , että Googlen pilvipelipalvelun pelitarjonta on kasvamassa merkittävästi tämän vuoden aikana. Valikoimiin luvataan tulevan yli 100 uutta peliä.Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana palveluun saapuu muun muassa Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition (23. helmikuuta), Shantae: Risky's Revenge - Director's Cut (23. helmikuuta), It came from space and ate our brains (2. maaliskuuta), FIFA 21 (17. maaliskuuta), Kaze and the Wild Masks (26, maaliskuuta), Judgment (23. huhtikuuta), Killer Queen Black, Street Power Football ja Hellpoint.Lue myös: