Koronavilkun hälytys johtaa välittömästi karanteeniin - vaikka rokotus olisikin

Ohjeistus on:n uusi suositus sairaanhoitopiireille, joka tulee mukaan voimaan maaliskuun alkupuolella. Osa sairaanhoitopiirejä on kuitenkin päättänyt ottaa uuden ohjeistuksen käyttöön välittömästi.Karanteeniohjeistus on voimassa siksi, että testikään ei välttämättä havaitse tuoretta tartuntaa. Eli vaikka olisi aivan hiljattain saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä, voi tartunnan olla saanut jo sen jälkeen. Siksi Koronavilkun piipatessa pitää jäädä karanteeniin ja testauttaa itsensä uudestaan.Kuten tähänkin asti Suomessa, karanteeni on omaehtoinen. Koronavilkku ei kerro ajankohtaa siitä, milloin altistuminen on tapahtunut - tämä on tietoisesti valittu linja Suomessa, sillä näin vältytään mahdollisilta tietosuojaongelmilta.Osa sairaanhoitopiireistä pelkää, että uusi ohjeistus aiheuttaa testausryntäyksen ja ruuhkaa testeihin. Lisäksi Ylen uutisen mukaan sairaanhoitopiirit ihmettelevät myös THL:n linjausta siitä, että samat ohjeet koskevat myös jo rokotettuja kansalaisia.Muistathan myös tarkistaa, että Koronavilkku toimii puhelimessasi oikein