EasyPark -pysäköintisovellus nyt käytettävissä Apple CarPlay -järjestelmän avulla

EasyPark CarPlayssa

CarPlay mahdollistaa iPhone-puhelimen yhdistämisen auton tietojärjestelmään ja sovellusten käytön järjestelmän näytöllä. Nyt siis EasyPark-sovellusta voi käyttää tämän järjestelmän kautta.EasyParkin avulla pysäköinnin voi maksaa yli 2 200 kaupungissa ja 21 maassa. Sovelluksen avulla löytää esimerkiksi pysäköinnille otolliset kadut ja erotella yksityiset sekä työhön liittyvät pysäköintikulut."Näemme suuren potentiaalin Apple-alustassa, joka avautui juuri pysäköintisovelluksille. EasyPark on ollut iOS:n sovelluskehityksen eturintamassa jo vuosia, ja tämä on meille luonnollinen kehityssuunta. Mahdollisuus käyttää sovellusta auton tietokoneessa vie innovaatiota varmasti eteenpäin. Uskon, että käyttäjämme arvostavat mahdollisuutta käyttää liittymää saumattomasti kytkettynä, laajemmassa mittakaavassa", EasyPark-konsernin toimitusjohtajatoteaa.Sovelluksen kerrotaan olevan ensimmäinen laatuaan CarPlayssa. Aiemmin CarPlayn sovellukset ovat linkittyneet enimmäkseen musiikkiin ja viihteeseen sekä navigointiin.EasyPark näkee myös paljon mahdollisuuksia autoilun, pysäköinnin ja liikenteen digitalisoinnissa tulevaisuudessa. Analogisten tai verkottomien tilojen, jollainen auton sisäpuoli on perinteisesti ollut, muuttaminen digitaalisiksi ja verkollisiksi avaa uusia mahdollisuuksia."Esimerkkinä digitalisaatiosta on se, kuinka voimme tarjota kaupungeille ja pysäköintitoimijoille pysäköinnin hallintatyökalun, joka kokoaa ja visualisoi pysäköintitiedot. Tämä mahdollistaa datavetoisia päätöksiä ja älykkäämpiä kaupunkeja", Birgersson päättää.