C More -suoratoistopalvelun liiketoiminta siirtyy Telialle - palvelun tilaajamäärät kasvoivat vuodessa yli 50%

Jatkossa MTV keskittyy yhä vahvemmin Total TV -mainosratkaisujen, tv-kanavien, sisältöjen sekä maksuttoman mtv-palvelun (mtv.fi, mtv-sovellus) kehittämiseen."On ollut mahtava kokemus rakentaa ja seurata C Moren kasvua Suomessa. Nopeaa kasvua ovat siivittäneet lukuisat uudet kotimaiset alkuperäissarjat ja yrityskaupan jälkeen yhteistyö Telian kanssa. Nyt C Moren kasvutarinassa laitetaan jälleen uusi vaihde päälle, ja C More -suoratoistopalvelun liiketoiminta siirtyy Telialle. Sisältöjen ja yhteyksien yhteispelistä on kertynyt vuoden aikana kovia näyttöjä, ja me MTV:llä vastaamme jatkossakin C Moren sisällöistä", kertoo MTV:n toimitusjohtajaC Moren menestys on ollut hyvää, sillä palvelun tilaajamäärät kasvoivat vuodessa 53 prosenttia. Sen ohjelmia katsottiin vuoden aikana peräti 68 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.Telia ja MTV toivat viime vuoden lokakuussa markkinoille C More TV -suoratoistopalvelun , joka on Telian liittymäasiakkaille hyvin edullinen.Myös C More TV on kiinnostanut kuluttajia, sillä tämä palvelu on kerännyt kolmessa kuukaudessa yli 50 000 tilaajaa."Tuotteen huima suosio on yllättänyt meidätkin. Yli 50 000 uutta tilaajaa kolmessa kuukaudessa osoittaa, että ihmiset ovat halukkaita yhdistämään liittymän ja laatusisällöt", Telian kuluttajaliiketoiminnan johtajailoitsee.Telian uskoo C More TV:n kasvun jatkuvan tämän vuoden aikana. Tätä auttaa juuri lanseerattu Telia Dot 5G -liittymä , joka tarjoaa puhelinliittymän lisäksi C More TV -palvelun suoratoistosisällöt.