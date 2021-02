Motorisoitu OBSBOT Tiny -verkkokamera pystyy seuraamaan kuvauskohdetta ja vaimentamaan taustamelua

OBSBOT Tiny voidaan kiinnittää vaikka kannettavan näytön reunalle.

OBSBOT Tiny

Kamera kääntyy motorisoidun, kaksiakselisen gimbaalin avulla aina oikeaan kuvakulmaan ja asentoon. Ohjauksen hoitaa tekoäly, joka osaa havaita puhujan ja seurata tämän liikeitä.Kameran tekoäly osaa myös tulkita monipuolista eleohjausta, joten kameraa voi ohjata helpoin käsimerkein ja käden elein. Näin puhetta ei tarvitse keskeyttää kameran ohjaamiseksi. Tekoäly huolehtii lisäksi automaattisesti väri- ja valkotasapainosta valaistuksen tasosta riippumatta.Kevyen rakenteen ja pienen koon ansiosta OBSBOT Tiny voidaan asettaa jalustan avulla pöydälle, tietokoneen näytön reunalle tai kannettavan näytön päälle.Laite kykeneen parhaimmillaan Full HD 30fps -kuvanlaatuun 90 asteen näkökentällä. Lisäksi kamerassa on kaksi laadukasta mikrofonia, jotka poistavat taustamelua tehokkaasti. Kameran voi kääntää fyysisesti osoittamaan alaspäin, kun haluaa varmistua yksityisyydestään kameran ollessa käyttämättä.Tietokoneeseen kamera liitetään USB-C -liitännän kautta, josta laite saa myös virtansa. Virtaa voi antaa myös erillisestä verkkovirrasta mukana tulevalla virtajohdolla.OBSBOT Tiny on sekä Windows- että Mac-yhteensopiva ja toimii kaikkien yleisimpien videosovellusten kanssa.Kameran suositushinta on 199 euroa ja se tulee saataville välittömästi.Lisätietoa laitteesta saa täältä