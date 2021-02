Chrome lakkaa toimimasta vanhoilla tietokoneilla

Käytännössä kyse on siitä, että tulevat Chromen versiot tullaan kehittämään ainoastaan sellaisille PC-tietokoneille, joiden suoritintukee-käskykantaa. Kyseinen suoritinten käskykanta on kehitetty jo vuonna 2004 ja se ilmestyi laajemmin uusiin suorittimiin käyttöön vuoden 2005 aikana.Käytännössä:. Ja koska vanhoja suorittimia on asennettu vielä parikin vuotta siirtymän jälkeen myytyihin tietokoneisiin, voisi sanoa karkeasti, että jos tietokoneesi on ostettu vuonna 2008 tai sitä ennen, kannattaa tarkistaa suorittimen malli.Oppaamme neuvoo, miten tarkistat tietokoneesi suorittimen mallin Google on tutkinut käytössä olevat Chromet ja havainnut, että häviävän pieni osa Chromen käyttäjistä käyttää enää tietokoneita, joita tämä muutoos koskee. He, joihin muutos osuu, saavat ilmoituksen asiasta ennen siirtymää. Aiheesta kerrotaan tarkemmin Chromen kehitysdokumenteissa Jos kotoa vielä 15 vuotta vanha tietokone löytyy, kannattaa suunnata pikkuhiljaa ostoksille, jos Chromea haluaa käyttää. Muutos koskee sekä Chromea että avoimen lähdekoodin Chromium -selainta - ja kattaa sekä Windows- että Linux -tietokoneet.