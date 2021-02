Kiero kikka: musiikkia kännykästä soimaan, niin et joudu koskaan nettivideolle - piratismifiltterit syypää

Beverly Hillsin poliisilaitoksen poliisit käyttävät työssään liivikameroita, jotka kuvaavat poliisin työpäivän aikana tapahtuneet tilanteet. Sakot aiemmin saanut kansalainen oli tyytymätön saamiinsa sakkoihin ja päätti vierailla poliisilaitoksella ja pyytää hänen sakotustilanteestaan kuvattua videota tarkistaakseen tilanteen.Kyseinen kansalainen sattuu olemaan myös yksi tunnetuista kansalaisaktivisteista,, joka kuvaa säännöllisesti Los Angelesin alueella tapahtuvia mielenosoituksia ja yhteenottoja poliisien kanssa - ja julkaisee ne omalla Instagram-tilillään reaaliaikaisina videoina.Luonnollisesti Devermont päätti tehdä myös käynnistään poliisilaitoksella live-videon Instagramiin. Mutta virkailijan huomatessa Devermontin kuvaavan lähetystä hän lopetti tämän kanssa keskustelun välittömästi ja kaivoi esiin oman puhelimensa. Poliisilaitoksen virkailija pisti omasta puhelimestaan soimaan-yhtyeen kappaleenPoliisilaitoksen sisällä on keksitty selkeästi Instagramin ja monen muun videopalvelun piraattifilttereiden hyväksikäyttö. Vielä 2020 alussa Instagram katkaisi live-videon lähetyksen välittömästi, jos algoritmi tunnisti jonkin tekijänoikeudella suojatun kappaleen soivan lähetyksen aikana.Poliisilaitoksen vahingoksi Instagram on sittemmin muuttanut politiikkaansa ja ei nykyisin kiellä täysin tekijänoikeudella suojatun musiikin sisällyttämistä live-videoissakaan, kunhan musiikki ei ole pääosassa videota. Sitä, miten hyvin automaattisesti toimiva algoritmi tämän eron osaa tunnistaa, on vaikea arvailla - järjestelmä on ilmeisesti kehitetty estämään bändien livekeikkojen lähetystä luvattomasti Instagramin kautta.Aiheesta uutisoivan VICEn mukaan piraattifilttereiden vastaavaan hyväksikäyttöön ovat törmänneet muutkin viranomaisten kanssa Yhdysvalloissa asioineet aktivistit, jotka ovat halunneet kuvata tapahtumat seuraajilleen.Tällä kertaa Instagramin suodattimet eivät siis estäneet videon julkaisua, vaan se löytyy myös taltioituna versiona palvelusta:Automaattiset tekijänoikeudella suojattuja sisältöjä tunnistavat algoritmit syntyivät jo vuosituhannen alussa, kun tekijänoikeusjärjestöt ja vertaisverkot ja uudet musiikkipalvelut ottivat toisistaan mittaa oikeudessa. Jo vuonna 2001 Napster otti käyttöön vastaavaa teknologiaa . Tosin tuolloin kukaan tuskin arvaisi millaisia luovia käyttötapoja sille keksitään - poliisissakin.