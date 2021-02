Näppärä kikka kehittäjille: GitHubin sisältö VS Codeen osoitetta muuttamalla

Nyt tähän on tullut näppärä lisä: lisäämällä GitHubin selaimessa näkyvään osoiteriviin kaksi kirjainta aukeaa kyseinen koodivarastosuoraan selainpohjaisessan oloisessa kehitysympäristössä.Idea on nerokas: Otetaan mikä tahansa GitHubin projektin osoite, vaikkapa VLC-mediasoitin:Ja lisätään siihen-kohdan perään, jolla viitataan yhteen sekuntiin:Ja taikatemppu on tapahtunut - projekti aukeaa VS Code Online -ympäristössä, joka on hyvin uskollinen esikuvalleen. Koodi on tällöin helpommin selailtavana ja hahmotettavana. Projektin taustalla ei ole Microsoft vaan yksittäinen GitHubin käyttäjä, @conwnet joka oli pyöräyttänyt projektin kasaan omaksi ilokseen.Projekti on kerännyt jo suitsutusta ja hurjan seuraajajoukon kehittäjien piirissä, eikä ihme, se nopeuttaa koodiprojektien selailua huomattavasti. Ja tietysti, github1s löytyy sekin GitHHubista