Aloite kerää nimiä: Henkilötunnusta ei saisi käyttää tunnistautumiseen - syyt järkevät

Ehdotamme, että tietosuojalain 29 §:ää muutetaan lisäämällä momentti, jossa kielletään henkilötunnuksen käsittely tunnistamistarkoituksessa.



Ehdotamme myös, että digipalvelulain 6 §:ssä edellytetty tarve tunnistaa henkilö vahvaa sähköistä tunnistamista hyödyntäen tulisi ulottaa koskemaan myös yksityisiä toimijoita, jos se on tarpeen palvelussa tehtävään toimeen liittyvien oikeusvaikutusten vuoksi.

Suomessa on edelleen luottoa tarjoavia yrityksiä, joilta voi hakea pikalainaa tai tehdä osamaksusopimuksen pelkän henkilötunnuksen avulla. Jotkut näistä yrityksistä vaativat myös muita tietoja, kuten vaikkapa puhelinnumeron. Mutta mitään oikeaa tunnistautumista ei vaadita, jossa varmistettaisiin, että kyseessä on todella kyseinen ihminen - eikä ihminen, joka on saanut em. tiedot jostain haltuunsa.yhteydessä levisi potilaiden sairaskertomusten lisäksi myös valtava määrä henkilötunnuksia, osoitetietoja ja puhelinnumeroita aivan tavallisista suomalaisista nettiin. Nyt noita tietoja voidaan käyttää edellä kuvatuissa tapauksissa väärin - hakemalla luottopäätöksiä tai solmimalla osamaksusopimuksia. Henkilötunnuksen vaihto on tehty Suomessa erittäin vaikeaksi - ja prosessi kestää niin kauan, että vahinkoa ehtii tapahtua väistämättä paljonkin ennen tunnuksen vaihtamista.Myös vuonna 2011 tapahtui laaja tietovuoto, jossa noin 16 000 suomalaisen henkilötiedot vuosivat nettiin - ja niitä käytetään edelleen mm. luottopäätösten hakemiseen toisen nimissä. Loimme aikoinaan hakukoneen, josta voit tarkistaa ovatko omat tietosi tuolloin vuotaneella listalla Asiaan toivotaan korjaustamuodossa, joka kulkee yksinkertaisesti nimellä "".Kansalaisaloite on pistetty alulle jo lokakuussa 2020, joten aikaa vaadittujen 50 000 allekirjoituksen keräämiselle on enää kolmisen kuukautta.Aloitteesta on vaikea keksiä muita negatiivisia puolia kuin sen, että siitä aiheutuu tietty määrä kuluja yrityksille, jotka ovat tähän asti käyttäneet heikkoa tunnistautumista osana liiketoimintaansa.Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa huhtikuun 26. päivään saakka alla olevan linkin kautta: Henkilötunnus on Suomessa nimenomaan tunnistetieto ja sitä ei ole koskaan tarkoitettu salaiseksi tiedoksi, tavallaan salasanan korvikkeeksi. Se vain yksilöi kansalaisen, eli erottelee saman nimiset ihmiset toisistaan ja kytkee ihmisen omiin tietoihinsa, vaikka hänen nimensä muuttuisi. Siksi sen käyttäminen eräänlaisena "salaisena" tunnisteena, jonka tietäminen riittää vahvistamaan henkilön olevan se, ketä hän väittää olevansa, on erittäin ongelmallista.Kansalaisaloitteen sisältö:Kansalaisaloitteen pitää kerätä 50 000 allekirjoitusta päästäkseen eduskunnan käsiteltäväksi. Tällä hetkellä allekirjoituksia on kasassa noin 4 700.Lisätietoa kansalaisaloitteesta löytyy täältä