Creative julkaisi pienikokoisen Sound Blaster PLAY! 4 -USB-DAC-vahvistimen - vähentää taustamelua ja parantaa puheviestintää

Sound Blaster PLAY! 4 sisältää uuden VoiceDetect -ominaisuuden, joka tunnistaa kun käyttäjä puhuu. Puhuessa mikrofoni kytkeytyy automaattisesti päälle ja mykistys kytkeytyy päälle, kun käyttäjä ei puhu.Laite osaa älykkäästi vähentää taustamelua kaksisuuntaisen melunvaimennusominaisuuden avulla. NoiseClean-in ja NoiseClean-out vähentää samalla puhelun molempien osapuolten ei-toivottua taustamelua, jolloin kaikissa keskusteluissa kuuluvat vain käyttäjien äänet. NoiseClean-ominaisuudet toimivat parhaiten staattiselle taustaäänelle, kuten tuulettimille ja imurille.Nämä ominaisuudet toimivat vain Windows-koneilla, sillä avuksi tarvitsee uuden Creative-sovelluksen. Sound Blaster PLAY! 4 on kuitenkin yhteensopiva myös muun muassa Mac, PS5, PS4 ja Nintendo Switchin kanssa.Pikkuruisesta koostaan huolimatta Sound Blaster PLAY! 4 tuo ääneen Sound Blaster-tuotteille tunnusomaista potkua. 24-bittinen 192 kHz:n ääni ja 110 dB:n signaali-kohinasuhdepäivittävät äänen kertaheitolla selkeämmäksi ja runsaammaksi kuin mihin useimpien laitteiden vakioääni venyy. Käyttäjät voivat myös parantaa musiikin, elokuvien ja pelien äänenlaatua vielä entisestään taajuuskorjaimen Bass Boost- ja Dynamic EQ-tehosteilla.Sound Blaster PLAY! 4 sisältää USB-C -liitännän, jolla se yhdistetään tietokoneeseen. Kuulokkeet tai kuulokemikrofonit yhdistetään 3.5 mm:n liitännän avulla. Lisäksi laitteessa on mikrofonin mykistyspainike ja taajuuskorjainpainike.Tuotteen suositushinta on 29,99 euroa. Lisätietoa saa täältä