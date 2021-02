Päivän diili: Sonyn laadukkaat täysin langattomat WF-1000XM3 -vastamelukuulokkeet nyt 111 euroa

Päivän diili

Sony WF-1000XM3 -vastamelukuulokkeet maksavat nyt 111 euroa , kun viime aikoina hinta on ollut 149 - 169 euroa. Tämä on myös alin hinta, jolla kuulokkeita on myyty. Vuoden 2019 aikana julkistetut kuulokkeet tarjoavat 6 tunnin akunkeston melunvaimennusta käytettäessä. Latauskotelo mahdollistaa kolme latauskertaa. 10 minuuttia latausta kotelossa antaa 90 minuuttia kuunteluaikaa.Melunvaimennuksesta vastaa QN1e HD-melunvaimennusprosessori ja laadukasta ääntä puolestaan tuottavat 6 mm:n elementit. Kuulokkeissa on kosketuspaneelit, joiden avulla onnistuu kappaleiden vaihtaminen, toisto ja pysäytys. Kommunikointia varten äänen hetkellinen hiljentäminen onnistuu kun sormen asettaa vasemman kuulokkeen kosketuspaneelin päälle.Tarjous löytyy Verkkokauppa.comilta. Myös Gigantti aloittaa myynnin tällä hinnalla ti 9.2 klo 10.00 alkaen.