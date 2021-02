Maailman kallein pizza: Kaksi perhepitsaa, yhteensä 317 miljoonaa euroa

10 000 bitcoinilla

Rehellisesti sanottuna ajattelin, että se olisi siistiä jos voisin kertoa onnistuneeni vaihtamaan tätä avoimen lähdekoodin nettirahaa johonkin oikeaan asiaan, oikeassa maailmassa. Ajattelin että mikäpäs sen parempi olisi kuin ruoka. Ruoka on välttämättömyys - ja tiedäthän, pizza, jokainen nörtti ymmärtää pizzan päälle.



Laszlon tytär tutkimassa maailman kalleinta pitsaa

Pitsat maksoivat tuolloin noin 35 euroa. Mutta ne maksettiinVuonna 2010 pitsojen ostaja,, halusi maksaa pitsansa uudella kryptovaluutalla. Koska ravintola ei ottanut vastaan bitcoineja, hän teki vaihtokaupan bitcoineihin keskittyneellä keskustelualueella . Tuolloin kaksi perhepitsaa, hinta 41 dollaria eli noin 35 euroa, liikahti tilaajalleen, joka vastasikin oikeaa vaihtokurssia tuohon maailman aikaan.Sittemmin bitcoinien arvo on noussut "jonkin verran" ja nyt nuo samaisettämän päivän kurssilla laskettuna. Eli yhden perhepitsan hinnaksi tuli varsin kohtuullinen 158,5 miljoonaa euroa.Miestä on sittemmin haastateltu useaan kertaan aiheesta ja kun häneltä on kysytty syitä siihen, miksi hän päätti ostaa pitsansa juuri bitcoineilla, hän on kertonut syyn olleen uuden kryptovaluutan tuki.Mies on jakanut tuosta historiallisesta ensimmäisestä bitcoinilla ostetusta pizzasta myös kuvia omalla kotisivullaan , joista yksi on tässä: