Yksi tekniikkafanien suosimista Chromen lisäosista sisälsi haittaohjelman, Google potki pois

The Great Suspender -lisäosa on ollut valtavan suosittu siksi, että se on vapauttanut tietokoneen tehoja muuhun käyttöön siirtämällä sellaiset Chromen välilehdet horrostilaan, joita ei ole käytetty. Usein taustalla hyrräävät välilehdet saattavat syödä koneen prosessoritehoja ja muistia valtavat määrät - ja tähän The Great Suspender on tarjonnut näppärän ratkaisun.Valitettavasti loistava lisäosa kärsi ilmeisesti uuden omistajan ahneudesta: lisäosa myytiin viime vuonna uudelle omistajalle ja sen jälkeen siihen on lisätty haittaohjelmakoodia , jonka Google huomasi. Haittakoodi mahdollisti tietokoneessa koodin suorittamisen ilman käyttäjän lupaa. Lisäksi Google on estänyt lisäosan toimimisen myös niissä Chrome-selaimissa, joissa se on jo ennestään asennettuna.Lisäiosaa fanittanut yhteisö on päättänyt luoda The Great Suspenderin viimeisestä "puhtaasta" versiosta uuden,pohjautuvan version,in, joka on saanut Googlelta julkaisuluvan ja löytyy Chromen verkkokaupasta:Lisäksi uuden lisäosan koodi löytyy GitHubista