Sony: Jos haluat Playstation 5, varaudu odottamaan kauan - tällaiset ovat myyntimäärät, tappiota joka konsolista

Nyt Sony on kertonut itsekin, että se ei usko-konsolin saatavuuden parantuvan aivan hetkeen. Yhtiö kertoo tulosjulkistuksessaan konsolin tuotantomäärien noston olevan hankalaa, koska vaadittavista komponenteista on globaalisti huutava pula.Samaa tarinaa on kerrottu aiemmin myös Microsoftin uusien Xbox -konsoleiden osalta - useista kriittisistä komponenteista on pula, kun koronapandemia on sotkenut tuotantoketjuja ja lisäksi elektroniikan kysyntä on kasvanut hurjasti viimeisen vuoden aikana.Tulosjulkistuksen yhteydessäjo ennen vuoden 2020 loppua, joten kyllä konsoleita on koteihin saakka saatu - ei vain niin paljon, kuin niille olisi ollut ostajia. Toimitusmäärät ovat samaa tasoa kuin PS4-konsolin kanssa, jota yhtiö toimitti sitäkin 4,5 miljoonaa vuoden 2013 joulusesongin aikaan Sony paljasti tuloksensa yhteydessä myös myyvänsä PS5-konsolia tappiolla. Taktiikka on tuttu aiempienkin konsolisukupolvien kohdalla : alussa konsolit myydään tappiolla, kunnes komponenttien hinnat ajan kanssa laskevat ja sen jälkeen myydyt konsolit alkavat tuottamaan voittoa. Konsolivalmistajat luonnollisesti saavat osan tuloistaan myös konsoleille myydyistä peleistä sekä erilaisista tilauspalveluista.