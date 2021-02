Xiaomin älykoteihin sopiva Wi-Fi 6 Mesh -verkkoreititin nyt myynnissä Suomessa

-verkkoreititin on yhteensopiva Wi-Fi 6 (802.11ax) -verkkotekniikan kanssa. Tämä uusi tekniikka mahdollistaa nopeammat ja kantamaltaan paremmat yhteydet. Lisäksi Wi-Fi 6 -reititin pystyy kommunikoimaan usean laitteen kanssa samanaikaisesti ja vähentää viiveitä ruuhkaisissa verkoissa.Xiaomin uusi verkkoreitin mahdollistaa jopa 3 000 megabitin sekuntinopeuden langattomassa tiedonsiirrossa. Laitteen Qualcomm IPQ8071A -suoritin ja 512 megatavun muisti mahdollistavat jopa 248 yhtäaikaista verkkolaitetta samassa verkossa.Laitteessa on kuusi Wi-Fi-antennia ja yksi AIoT-älyantenni Mi-älykotilaitteille.Reititin tukee Mesh-tekniikkaa, joten koko taloon saa kattavan langattoman yhteyden. Reitittimessä on myös neljä yhden gigabitin Ethernet-liitäntää, joiden avulla saadaan aikaan huippunopeat langalliset verkkoyhteydet.Reititintä voi hallita puhelimen sovelluksella. Tämä mahdollistaa asetusten helpon säätämisen ja esimerkiksi tiettyjen sivustojen estämisen. Lisäksi sovellus löytää AIoT-älyantennin avulla automaattisesti verkossa olevat Mi-älykotilaitteet.Reititin toimii hyvin yhteen Xiaomin-älykotikeskittimen kanssa. Keskittimeen voi liittää enintään 100 langatonta Zigbee-, Bluetooth LE- tai Wi-Fi-älylaitetta, -anturia ja -kytkintä, jotka ovat yhteensopivia Mi Home -puhelinsovelluksen kanssa. Keskittimeen liitettyjen laitteiden avulla voi automatisoida kodin eri toimintoja, kuten kytkeä valot automaattisesti päälle tai vaikkapa käynnistää tuulettimen tietyssä lämpötilassa. Älykotikeskitin on myös Apple HomeKit -yhteensopiva.Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 -reitittimen suositushinta on 149 euroa.Xiaomilta löytyy myös muita reitittimiä. Niistä saat lisätietoa täältä Aiheeseen liittyvää: