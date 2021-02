Spotify: Vahvaa kasvua, silti 581 miljoonaa euroa tappiolla

Spotify on onnistunut kasvattamaan palvelusta maksavien käyttäjien määrän jo varsin hurjaksi: maksavia kuukausiasiakkaita yhtiöllä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 155 miljoonaa. Vastaavasti ilmaista, mainosrahoitteista versiota palvelusta käytti samaan aikaan 199 miljoonaa yksittäistä käyttäjää kuukaudessa.Kasvua maksavien asiakkaiden määrässä nähtiin edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen nähden 24 prosenttia. Ilmaisversion käyttäjämäärät kasvoivat vuodentakaisesta 30 prosenttia.Samalla yhtiön liikevaihto on myös ollut hurjassa kasvussa: viimeisellä neljänneksellä Spotify raapi kasaan 2,2 miljardin liikevaihdon. Koko vuoden 2020 osalta liikevaihtoa kertyi 7,9 miljardia euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 16 prosenttia. Valuuttakursseilla korjattuna kasvua oli vuositasolla +20%.Samaan aikaan yhtiö on kuitenkin edelleen raskaasti tappiollinen: Spotifyn nettotappiot olivat vuonna 2020 hurjat 581 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 yhtiö teki 186 miljoonan euron tappiot. Markkinointiin ja myyntiin rahaa paloi yli miljardi euroa, tuotekehityksen syödessä 837 miljoonaa euroa.Yhtiön koko tulosjulkistus löytyy täältä