Tuhoaako Apple lopulta Facebookin?

Lopulta kysymys saattaa olla siitä, kumman bisnesmalli on lopulta se, joka jää jäljelle. Eli: kumpi tuhoutuu pölyn laskeuduttua.Riita on muhinut jo pitkän aikaa, kun Apple on vähentänyt jatkuvastisovelluksille ja verkkosivustoille jakaman datan määrää. Uusin iOS:n käyttöjärjestelmäpäivitys mahdollisti käyttäjille seurannan estämisen erittäin laajalla tasolla. Tokihan estoja on voinut tehdä aiemminkin, mutta kun kokonainen käyttöjärjestelmä tarjoaa helpot työkalut oman seurantansa estämiseksi, on suurten massojen helppo hypätä kelkkaan mukaan.Ja Facebook elää datasta.Käytännössä Facebookin koko bisnesmalli on rakennettu sen ympärille, että se tietää mahdollisimman tarkasti sen, mitä käyttäjät netissä tekevät ja mitä sivuja he selaavat. Tuon kerätyn tiedon pohjalta Facebook sitten myy mainostilaa palveluissaan, eli Facebookissa ja omistamassaanJos käyttäjästä ei olisi tarjolla mitään muuta tietoa kuin käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä Facebookilla antamat perustiedot, mainontaa ei voitaisi kohdentaa lähellekään nykyisellä tasolla - ja Facebookin mainonnasta saamat eurot vähenisivät merkittävästi.Samaan aikaan Applen liiketoimintamalli on käytännössä päinvastainen: se pyrkii luomaan fyysisiä tuotteita ja digitaalisia palveluita, joista käyttäjät ovat valmiita maksamaan konkreettista rahaa. Tuomalla mukaan palveluita, jotka parantavat käyttäjien yksityisyyttä Apple saa yksinkertaisesti luotua paremman ja haluttavamman tuotteen.Facebook taas ei halua käyttäjirahaa, vaan tekee nimenomaan käyttäjirahaa myymällä heidän silmäparinsa mainostajille.Kutenkolumnissaan totesi, Applen pääjohtaja Tim Cook tiedostaa tilanteen erittäin hyvin ja nosti kahden päinvastaisen liiketoimintamallin valinnan yhdeksi valinnoista, jonka kuluttajat joutuvat tulevina vuosina tekemään.Lopulta kumpikin toimija on kuitenkin jossain määrin riippuvainen toisestaan: iPhonen houkuttelevuus laskisi merkittävästi, jos iso osa maailman suosituimmista sovelluksistarampautuisivat iPhonella - tai jopa katoaisivat kokonaan. Ja samalla Facebook tarvitsee Applen käyttäjät: iPhonen markkinaosuus on valtava etenkin maailman suurimmassa markkinataloudessa, Yhdysvalloissa.Koko sota tietysti aiheuttaa mielenkiintoisen tilanteenlle, joka omistaa oman mobiilikäyttöjärjestelmänmuodossa - ja elää kohdennetulla mainonnalla, aivan kuten Facebook. Googlelle myytyjen Android-laitteiden määrä ei luo suoraan rahaa, vaan kassa kasvaa nimenomaan sen kautta, että Google saa lisää tietoa kustakin uudesta Android-käyttäjästä.Siitä, miten riidassa lopulta tulee käymään, voi vain esittää veikkauksia. Mutta laiva tuntuu olevan kääntymässä tiukemman yksityisyydensuojan puolelle - isoina vauhdittajina muutokselle ovat olleet sekä Apple että