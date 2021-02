Elon Muskin uusi nettiliittymä pelottaa Venäjää

-yhtiön yhtenä sivujuonteena on rakentumassa pikkuhiljaa koko maailman kattava satelliittien kautta toimiva internet-yhteys,. Ja se pelottaa maita, joissa kansalaisten sananvapautta rajoitetaan merkittävästi.

Starlinkin ensimmäiset betakäyttäjät pääsivät kokeilemaan uutta nettiyhteyttä jo elokuussa 2020. Vastaavia satelliittien käyttöön pohjautuvia nettiyhteyksiä on ollut tarjolla vuosien - ja vuosikymmenten - mittaan useitakin, mutta ne ovat usein kärsineet joko korkeasta hinnasta tai paluukanavan ongelmista. Starlinkin pitäisi korjata molemmat ongelmat: yhtiön palvelun kerrotaan maksavan 99 dollaria kuukaudessa - nopeuksien pitäisi olla 50 Mbps ja 150 Mbps vaihteluvälin sisällä.Nyt useat maat ovat heräämässä siihen, että Starlinkin avulla kansalaiset voivat päästä nettiin, jota kyseinen maa ei kontrolloi. Maissa kuten Kiinassa, Venäjällä ja vaikkapa Kuubassa valtio rajoittaa ja kontrolloi netin käyttöä erittäin aktiivisesti. Rajoittaminen onnistuu kun kaikki verkkoyhteyksiä tarjoavat toimijat ovat kyseisen valtion määräystenm alaisina - ja tässä Starlinkin kaltainen ulkopuolinen toimija saa selkeää kilpailuetua.Nyt Venäjä on ottanut etukenoa Starlinkin takia ja maassa on vireillä lakiehdotus, joka lätkäisisi sakot kaikille "länsimaisia" satelliittiyhteyksiä käyttäville - sekä yksityisille henkilöille että yrityksille. Sakkojen suuruus vaihtelisi 10 000 ruplanja miljoonan ruplanväliltä.SpaceX aikoo rakentaa hurjan 42 000 satelliittia kattavan Starlink-satelliittien muodostelman maata kiertävälle radalle. Yhtiö laukaisi tammikuun loppupuolella yhdessä päivässä 143 uutta satelliittia kiertoradalleen.Tähän saakka sananvapautta rajoittavat valtiot ovat voineet uhata paikallisia palvelutarjoajia pyyntöjensä suhteen. Starlinkin kaltaiset toimijat muuttavat tilannetta merkittävästi, sillä niiden myötä valtioiden pitää kohdistaa voimatoimensa yksittäisiin kuluttajiin estääkseen vapaan tiedonvälityksen kulkua.