Spotifyn hinnat nousevat kaikkien tilausmuotojen osalta yhden tai kahden euron verran

Yksilö-tilin vanha hinta on 9,99 euroa kuukaudessa. Uusi hinta on euron kalliimpi eli 10,99 euroa kuukaudessa.Viime vuoden syksyllä julkaistun Duo-tilausmuodon hinta nousee myös eurolla eli 13,99 eurosta 14,99 euroon kuukaudessa.Perhe-tilin vanha hinta on 16,99 euroa kuukaudessa. Uusi hinta on kaksi euroa kalliimpi eli 18,99 euroa kuukaudessa. Lisäksi Opiskelija-tilin hinta on nyt 6,49 euroa kuukaudessa, kun vanha hinta on 4,99 euroa.Uudet hinnat tulevat voimaan uusille käyttäjille heti, mutta nykyisille käyttäjille uudet hinnat tulevat voimaan maaliskuun laskutuspäivästä alkaen. Palvelua voi edelleen kokeilla kuukauden ajan maksutta.Hintojen nousua perustellaan palvelun kehityksellä uuden sisällön sekä uusien ominaisuuksien muodossa.Viime vuoden lopulla Spotifylla oli 144 miljoonaa maksavaa asiakasta ja yhteensä 320 miljoonaa aktiivista käyttäjää.