Netflixin uutuudesta tuli palvelun suosituin sarja ikinä

Nyt yhtiö on kuitenkin kertonut, että sen uutuusdraamaon noussut palvelun kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi. Sarjan ensimmäistä kautta katsottiin 82 miljoonassa kotitaloudessa. Aiempaa ennätystä piti hallussaan, jota on katsottu 76 miljoonalla Netflix-tilillä.Netflix on myös vahvistanut sarjan toisen tuotantokauden tilauksen, joten Bridgetonin faneille on tulossa lisää katseltavaa viimeistään ensi vuonna.Alla vielä sarjan virallinen traileri, jos se on jostain syystä mennyt ohi silmien: