Tesla: Maailman nopein auto toimitetaan ensi kuussa

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB -- Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Nyt kuitenkin on tulossa varsin merkittävä muutos yhtiön ensimmäiseen automalliin,:ään. Kyseessä on-nimellä tunnettu variantti alkuperäisestä urheiluautosta. Plaid on kova näpäytys muille huipputason sähköautoja kehittäville yhtiöille, jotka ovat yrittäneet haastaa Model S:ää suorituskyvyssä.Plaid tulee olemaan. Se kiihtyy 0-100 km/h tasan kahdessa sekunnissa. Huippunopeus on ohjelmallisesti rajoitettu 250 km/h tasoon, mutta Yhdysvalloissa ilmeisesti myydään myös ilman rajoitinta olevaa versiota, jossa huippunopeus on 200 mailia tunnissa eli noin 322 km/h. Varttimailin auto pyyhkäisee 9,3 sekunnissa.Lisäksi akkuun on pakattu reilusti lisää kapasiteettia: Plaid-"perusmallin" akku riittää 627 kilometrin matkalle ja muutoin samanlaisella suorituskyvyllä varustetun-mallin akku riittää 837 kilometrin matkalle.Hintaa toki tällä kaunokaisella onkin sitten reippaammin. Suomen Teslan sivuilla aiempi Model S:n-malli makksaa 90 990 euroa, mutta Plaidistä saa pulittaa 120 990 euroa. Plaid+ pistää vielä tätäkin tylymmät hinnat tiskiin: se maksaa perusvarusteilla 140 990 euroa. Ei siis ihan jokaisen kotitalouden kauppakassi - mutta siihen tarkoitukseen Teslan malliston kallein auto tuskin on suunniteltukaan.Jos tilillä sattuu lojumaan vahingossa juuri sopivasti tuo edellämainittu 120 000 - 140 000 euroa, uuden Model S Plaidin voi ennakkotilata Suomen Teslan sivuilta jo nyt.