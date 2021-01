KRP varoittaa: Älä lataa Vastaamon tietoja - jo pelkkä lataus on rikos

Netissä on levinnyt tällä viikolla syksyllä paljastuneen psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron yhteydessä saatu asiakastietojen rekisteri.

Huomioithan, että tällä hetkellä netissä jaettavia henkilötietoja ja muuta arkaluontoista tietoa sisältävää tietokantaa ei tule avata, ladata tai jakaa eteenpäin. Tietokannasta ei tule ottaa tai lähettää kuvia poliisille tai muualle. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus. -- Keskusrikospoliisi (@krp_poliisi) January 28, 2021

Monella varmasti iskeekin kiusaus ladata kyseinen tiedosto itselleen ja "edes pikkuisen kurkata" löytyykö paketista tuttujen tai julkkisten tietoja. Nyton varoittanut oman elämänsä naapurikyttääjiä pidättäytymään himoistaan.Keskusrikospoliisi ilmoittaa twiitissään yksiselitteisesti sen, että Vastaamon kaltaisen arkaluontoista sisältöä sisältävän henkilötietorekisterin hallussapitokin on jo rikos.KRP pyytää myös, että asiasta ei tehtäisi enempää ilmoituksia poliisille, sillä asia on jo viranomaisten tiedossa ja siitä on kirjattu rikosilmoitus.