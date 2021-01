Disney+:n Star -sisältöbrändi tuo palveluun yli 300 uutta nimikettä 23. helmikuuta alkaen

Star

Hinta nousee

Star tuo mukanaan alati kasvavan valikoiman tv-sarjoja, elokuvia ja uusia Originals-tuotantoja. Sisältöä lisätään palveluun joka kuukausi joka kuukausi Disneyn eri studioilta, kuten Disney Television Studios (20th Television ja ABC Signature), FX Productions sekä 20th Century Studios.Star käynnistyy yli 300 uudella nimikkeellä, ja uusia tv-sarjoja sekä elokuvia lisätään palveluun joka kuukausi Disneyn eri studioilta, kuten Disney Television Studios (20th Television ja ABC Signature), FX Productions sekä 20th Century Studios.Uusilla elokuvilla ja sarjoilla Disney+ haastaa yhä vahvemmin esimerkiksi Netflixin. Star Originals -tuotannot tulevat olemaan yksinoikeudella vain Disney+ -palvelussa.Suomessa nähdään esimerkiksi visionääritarinankertoja David E. Kelleyn (Big Little Lies, The Undoing) uusi rikostrilleri Big Sky sekä Love, Simon -elokuvan spin-off-sarja Love, Victor, jonka käsikirjoituksesta ovat vastanneet elokuvan alkuperäiskäsikirjoittajat Isaac Aptaker (This Is Us) ja Elizabeth Berger (This Is Us).Palveluun tulee myös aikuisella suunnattu animaatio-sitcom-sarja Solar Opposites, jonka ovat luoneet Justin Roiland (Rick & Morty) ja Mike McMahan (Rick & Morty) sekä draamasarja Helstrom, jonka on tuottanut Paul Zbyszewski yhdessä Karim Zreikin ja Jeph Loebin kanssa.Vuoden 2021 aikana ensi-iltansa Star Originals -tuotannosta saavat myöskin premium-sarjat Dopesick ja The Dropout.Monipuoliseen valikoimaan kuuluvat suosikkisarjoista muun muassa Greyn anatomia, 24, Pako, Täydelliset naiset, Lost ja Family Guy. Lisää sisältöä luvataan palveluun saapuvan viikoittain.Lanseerauspäivästä lähtien katsottavissa on palkittuja elokuvia, kuten Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Little Miss Sunshine ja The Grand Budapest Hotel.Star tulee saataville Disney+ -palveluun 23. helmikuuta alkaen seuraavilla markkinoilla: Iso-Britannia, Irlanti, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Itävalta, Sveitsi, Portugali, Belgia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi ja Islanti, sekä Australia, Uusi-Seelanti ja Kanada. Star-brändin alainen sisältö vaihtelee markkina-alueittain.Samalla palveluun tulee lapsilukkotoiminto, joka mahdollistaa PIN-lukituksen sisällölle.Palvelun hinta on tällä hetkellä 6,99 € kuukaudessa tai 69,99 € vuodessa.23. helmikuuta alkaen palvelun hinta on 8,99 € kuukaudessa tai 89,90 € vuodessa. Nykyinen kuukausitilaushinnoittelu jatkuu nykyisille tilaajille 6 kuukauden ajan, jolloin uusi hinta astuu voimaan 22. elokuuta 2021.