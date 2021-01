Xiaomi ja Suomen Palloliitto aloittivat yhteistyön

Älypuhelimista ja muista kodin älylaitteista tunnettu elektroniikkajätti Suomen Palloliitto aloittavat yhteistyön. Xiaomin kerrotaan olevan Palloliiton yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneista. Älypuhelimista ja muista kodin älylaitteista tunnettu elektroniikkajätti Xiaomi jaaloittavat yhteistyön. Xiaomin kerrotaan olevan Palloliiton yksi merkittävimmistä yhteistyökumppaneista.

Xiaomi toimii alle 12-vuotiaiden junioreiden peleissä Vihreän kortin yhteistyökumppanina, ja näin yhteistyö jalkautuu maajoukkueiden otteluiden lisäksi näkyvästi ruohonjuuritasolle. Reilua peliä heijastavaa vihreää korttia on jaettu jo 90-luvun puolivälistä lähtien.



Xiaomi on kasvanut viime vuosina erittäin nopeasti ja yhtiöstä tuli juuri maailman kolmanneksi suurin matkapuhelinvalmistaja. Suomalainen jalkapallo, erityisesti miesten maajoukkue Huuhkajat ja naisten maajoukkue Helmarit, on ollut myös kovassa nosteessa.



"Xiaomin keskeisenä ajatuksena on kehittää innovatiivisia tuotteita, joiden avulla kaikki pääsevät nauttimaan laadukkaammasta elämästä teknologian parissa. Palloliitto puolestaan haluaa tarjota jalkapalloa ja yhteisiä elämyksiä koko ajan kasvavalle harrastaja- ja kannattajajoukolle. Meillä on paljon saavutettavaa yhdessä", Xiaomin Suomen markkinointipäällikkö Maria Mankinen sanoo.