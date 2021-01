Tässä kaikki helmikuun Netflix-sarjat: Kevin Jamesin The Crew, Katherine Heiglin Firefly Lane,...

Kirjaan perustuvaa Firefly Lanea tähdittää Katherine Heigl (Greyn anatomia) ja Sarah Chalke (Tuho-osasto)

Lapsille tulossa on uusi, jossa pikkupojan supersankaritoiveet toteutuvat, teinit puolestaan saavat saksalaisen scifi-sarja, jossa kolme sisarusta taistelee Euroopan tulevaisuuden puolesta vuonna 2074, sekä romanttisen dramedianperheen muutosta pohjoiseen.Myös animetarjonta laajenee, sillä tulossa on uusi mystinen trillerisekä scifi-tyylinenReality-puolella uutta on hautaustoimiston arjesta kertovasekä koiraongelmia korjaava, ja ruokaohjelmiin lisätään leipovan brittikokki Nadiya HussaininRikosdokkarisarjoissa uutuutena helmikuussa saapuu, jossa pureudutaan hotellista katoavan Elisa Lamin mysteeriin.Draamapuolella on tarjolla Katherine Heiglin ja Sarah Chalken tähdittämä, brasilialainen fantasiasarja, poliisisarjaluxemburgilaisen pikkukylän murhasta sekä psykologinen trilleri Behind Her Eyes.Komedioissa uutta ovat romanttinen korelaiskomediasekä Kellarin kunkkuna tunnetun Kevin Jamesin tähdittämäUudet kaudet on tulossa myös lastensarjaistä, stand-up-komediaa tarjoavastastä, rikosdraamasta sekä metsästys- ja kokkaussarjaistä.Canine Intervention