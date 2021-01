Sony esitteli uuden liki kymppitonnin Alpha 1 -huippukameran

Sony on esitellyt uuden peilittömän täyskennokameran, Alpha 1:n. Sonyn mukaan kyseessä on teknologisesti ja innovatiivisesti yhtiön kaikkien aikojen paras kamera.

Näin on myös speksien valossa. Uusi Alpha 1 tarjoaa 50,1 megapikselin Exmor RS -sensorin, jonka kuvaprosessointi käytetään BIONZ XR -teknologiaa. BIONZ X -prosessoriin verrattuna puhtia tässä on peräti 8 kertaa enemmän.Kamera on myös salamannopea ja pystyy lukemaan tarkennusdataa peräti 120 kertaa sekunnissa, tuplasti nopeammin kuin Alpha 9 II. Jatkuva still-kuvaaminen onnistuu 30 kuvan sekuntinopeudella ja automaattitarkennus pysyy jopa tässä perässä.Videokuvaus Alpha 1:llä onnistuu aina 8K-resoluutiolle asti 30fps-kuvanopeudella ja 10 bitin väreillä. Lisäksi 4K-resoluutiolla voi kuvata aina 120 fps-nopeuteen saakka 10 bitin väreillä.Laitteesta löytyy Quad-XGA-resoluution OLED-näytöllä varustettu etsin 240 hertsin virkistystaajuudella, täysin hiljainen ja tärinävapaa sulkija, huippunopeat salamat sekä elektronisella (1/200 sec) että mekaanisella sulkijala (1/400 sec).Muihin ominaisuuksiin kuuluu mm. ihmisten ja lintujen automaattinen tarkennuksen seuranta, viiden akselin kuvanvakautus ja huippunopea Wi-Fi sekä USB- ja Ethernet-yhtedet.Toki tällä kaikella on hintansa, kuten varmaankin oletit. Alpha 1 saapuu myyntiin Euroopassa maaliskuussa ja sillä on hintaa noin 7600 euroa. Ei siis ihan halpa peli, mutta jos haluat parasta, tulee siitä myös maksaa.