Reddit-yhteisö heiluttelee pörssejä: konkurssikypsästä hetkessä miljardien yritys

Redditin yhteisöon viimeisen viikon aikana onnistunut heiluttelemaan useiden isoissa pörsseissä listattujen yhtiöiden kursseja tavalla, jota ei ole aiemmin koskaan nähty - ainakaan pienten toimijoiden taholta.on tullut tunnetuksi nimenomaan "lottomaisesta" sijoittamisesta, joka ei välttämättä pohjaudu mihinkään analyytikoiden suosituksiin, vaan enemmän "fiilispohjalta" tapahtuvaan kaupankäyntiin pörssiosakkeilla.Yhteisö otti maalitaulukseen ikonisenosakkeen - siis saman pelien myyntiin erikoistuneen yrityksen, jonka toiminta mm. Suomessa loppui viime vuonna ja joka viime vuonna joutui hetkellisesti sulkemaan koronapandemian takia myös kaikki muutkin liikkeensä. Yritys teki raskaita tappioita viime vuonna.GameStopin osakkeen kurssi oli vielä pari viikkoa sitten noin 20 dollarin tasossa. Sen jälkeen alkoi kurssiralli, jota ongelmiensa kanssa painiva yhtiö tuskin arvasi - tällä hetkelläyhtiön kurssi on noin 295 dollarin tasossa, eli parissa viikossa osakkeen arvo on noin 15-kertaistunut, eli noussut mukavat +1500%.Tietenkään Redditin käyttäjillä ei ole niin paljoa rahallista muskelia, että tämä heidän tekemisillään pelkästään onnistuisi.Taustalla on ns.. Eli erittäin isot sijoittajat ovat veikanneet sen puolesta, että GameStopin osakken arvo laskisi entisestään. Shorttaus on tapa tehdä kurssilaskusta rahaa, jossa shorttaajalainaa kyseisiä osakkeita ja myy ne pörssissä eteenpäin. Jos osakkeen kurssi laskee, shorttaaja voi ostaa osakkeet takaisin halvemmalla, kuin millä ne lainasi. Tällöin lainaushetken ja laskeneen kurssin välinen erotus on voittoa shorttaajalle. Jos taas kurssi nouseekin, shorttaaja menettää rahaa.Tältä pohjalta Redditissä alkoi kampanja, jossa havaittiin, että GameStopin osaketta on shortattu erittäin paljon. Yhteisö päätti alkaa ostamaan osaketta, olettaen, että shorttaajilla iskee paniikki kurssin alkaessakin nousta./r/wallstreetbetsin yhteisön idea oli se, että kun tarpeeksi moni piensijoittaja alkaa ostamaan nopeasti samaa osaketta, myös valtavien rahastojen käyttämät automaattiset kaupankäyntibotit heräävät. Ja näin kävikin: kun yhteisö alkoi ostamaan GameStopin osaketta, myös jättimäisten sijoitusrahastojen algoritmit päättelivät kyseessä olevan jokin tärkeä muutos yhtiön toiminnassa, kun siitä ollaan näin kiinnostuneita. Jolloin myös nämä botit alkoivat ostamaan osaketta, nostaen kurssia entisestään - ja hälyttäen myös sellaisia algoritmeja ja botteja, jotka eivät reagoi aivan pienimpiin kurssimuutoksiin.Joten, GameStopin osake singahti katosta läpi käytännössä parissa päivässä.Samainen yhteisö on ottanut hiljattain silmätikukseen myös, jonka osake sekin on Ylen uutisten mukaan heilunut erittäin paljon viime päivinä - joskaan ei aivan samassa mittakaavassa kuin GameStopin osake.Redditin /r/wallstreetbets -yhteisöllä on noin 2,9 miljoonaa jäsentä, joten sinänsä yhteisöllä on kokoa, mutta kymmenien miljardien eurojen rahastoja hallinnoivien sijoitusrahastojen kykyyn heilutella osakemarkkinoita eivät ole nettiyhteisöt aiemmin tainneet onnistua. Mutta tällä kertaa se näytti onnistuneen, varsin mainiosti.Jotkut yhteisön jäsenistä ovat myös tehneet mukavan tilin GameStop-projektilla:Yllä oleva julkaisu - jos se on totta - tarkoittaa, että julkaisun tekijä sijoitti GameStopin osakkeisiin 196 830 dollariaja niiden arvo on julkaisuhetkellä ollut noin 5,9 miljoonaa dollaria