OnePlussasta tutun miehen uusi firma: Nothing - aikoo "poistaa rajat" tekniikasta

Nothingin missiona on poistaa esteet ihmisten ja teknologian välillä ja luoda näin saumaton digitaalinen tulevaisuus.



Uskomme, että paras teknologia on kaunista, mutta samalla luonnollista ja intuitiivista. Kun teknologia on tarpeeksi kehittynyttä, se katoaa taustalle ja muuttuu näkymättömäksi ("feel like nothing", josta yhtiön nimi on napattu).

Yhtiön nimi on lyhyen ytimekäs:Taustalla oleva tiimi on vakuuttava: sijoittajina ovat mm.keksijäyksi perustajistatoimitusjohtajasekä YouTube-videoillaan kuuluisaksi tullut. Yhtiön tuotteista ei varsinaisesti ole vielä tässä vaiheessa paljastettu käytännössä mitään konkreettista. Huhut kertovat ensimmäisten tuotteiden keskittyvän äänentoistoon, mutta yhtiö kertoo sivuillaan ainoastaan luovansa älykkäitä digitaalisia tuotteita.Lehdistötiedotteessa yhtiö kertoo Nothingin ideasta seuraavasti:Vaikka yhtiö on niukkasanainen tulevista tuotteistaan, on Pein mukaan ajatuksena luoda tuotteita useisiin tuoteryhmiin ja rakentaa niiden ympärille oma ekosysteemi.Yhtiön kotisivut löytyvät osoitteesta nothing.tech