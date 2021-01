Päivän diili: Sonyn 65-tuumainen 4K-televisio 699€

Tavallisesti alin hinta on syksyn ja talven aikana pyörinyt 900 ja 1000 euron tienoilla, mutta nyt Sonyn telkkaria saa 699 euron hintaan Sony Bravia KD-65XH8096 on 65-tuumainen 4K-televisio, jossa käyttöjärjestelmänä on suosittu Android TV. Se tarjoaa niin langattomat kuin ethernet-yhteydet ja lisäksi mm. Bluetoothin sekä ääniohjauksen. Kyseessä on viime vuoden malli, joten se ei ole vielä vanhentunutkaan kauaa.4K:n lisäksi tuki löytyy HDR-sisällölle, joista tuetaan Dolby Visionia, HDR10:tä sekä HLG:tä. Äänentoiston osalta televisio tukee Dolby Atmosta.Televisiosta löytyy tarvittaessa VESA 300 -standardin mukainen seinäkiinnitys sekä stereokaiuttimet.Normaalisti Gigantilla laitteen hinta on 999 euroa, mutta nyt rajatun ajan sitä saa 699 euron hintaan.