Kaikki helmikuun uudet Netflix-elokuvat: interaktiivinen Bear Grylls, dokkari tankotanssijoista,...

Vuoden alku on ollut tuottoisa Netflixille, jonka tulee taistella nykyisin entistä hanakammin suoratoistoasiakkaista. Tammikuun vahva elokuvatarjonta vaikuttaa jatkuvan myös helmikuulle, sillä uusia nimikkeitä on tulossa pitkälti yli 20.



Ruotsalaistrilleri Red Dotissa telttailijoita väijyy metsästäjä.

Kansainvälisen tuotannon osalta uutuuksia on valtavasti. Niihin lukeutuu puolalainen synkkä teinikomedia, espanjalainen toimintaseikkailu, tositapahtumiin perustuvasta 50-luvun rakkaustarinasta kertova italialainen, taiwanilainen nyyhkytarina kuolleen isän taakse jättämästä perheestäsekä korealainen scifi-elokuvaTämän lisäksi tulossa on kiinalainen fantasiaelokuva, huumekauppiaista kertova ranskalaiskomedia, romanttinen indonesialaiselokuva järjestetyn avioliiton ongelmista, ruotsalainen psykologinen trilleri, puolalainen romkomja espanjalainen animaatioMutta ei tässä vielä kaikki, loppukuusta saamme vielä lisää: taiwanilainen komedia, brasilialaisdokkari legendaarisesta jalkapallo tähdestä, indonesialainen romanttinen draama, belgialaisanimaatio, teiniromanttinen italialaiselokuvasekä enspanjalainen romkomToki tulossa on myös elokuvia Yhdysvalloista. Näitä ovat indie-draama, dokumenttielokuva tankotanssijoista, kirjaan perustuva teiniromskusekä mm. Rosamund Pikesin ja Peter Dinklagen tähdittämä koominen trilleriMyös Bear Grylls palaa Netflixiin uudella interaktiivisella seikkailulla, jossa tällä kertaa eläimet laittavat suosikkiselviytyjän tiukkoihin paikkoihin.Tulossa on lisäksi kaksi stand-up-spesiaalia: Brian Reganin uusisekä espanjalaiskoomikkoHelmikuun 11.Xico's JourneyBrian Regan: On the RocksGeez & AnnBigfoot Family