Haluatko tietoosi kenen tahansa Facebook-käyttäjän puhelinnumeron? Hähmäinen kauppapaikka myy 1,5 miljoonan suomalaisen puhelinnumeroita

Usein ihmetellään, mistä kyseiset tahot saavat numerot käsiinsä. Nyt ainakin yksi selkeä lähde on tiedossa: netissä toimii kauppapaikka, jossa on myynnissä 1,5 miljoonan suomalaisen kännykkänumerot, yhdistettynä näppärästi Facebook-tunnukseen.Tiedot ovat peräisin parin vuoden takaa, jolloin Facebookissa oli tietovuoto. Tuon tietovuodon ansiosta käyttäjien puhelinnumerot - ja niihin yhdisteyt Facebook-tunnuksen tiedot - karkasivat nettiin kiertämään. Ja koska Suomessa harvemmin puhelinnumeroita enää nykyisin vaihdetaan, lienee valtaosa numeroista edelleen toimivia.toimivasta kauppabotista, jolta voi ostaa kyseisen vuodon mukana karanneita tietoja. Yhden vahvistetun puhelinnumeron hinta on 20 dollaria eli noin XX euroa ja 10 000 puhelinnumeron läjän saa ostettua omakseen tarjoushinnalla, 5000 dollarilla eli noin 4119 eurolla.Kauppabotin kautta voi ostaa käyttäjän puhelinnumeron, jos tietää hänen Facebookin julkisen ID-numeronsa - tai vastaavasti Facebookin tunnuksen, jos tietää käyttäjän puhelinnumeron.Motherboardin testeissä palvelusta sai kuin saikin ostettua haluamansa Facebook-käyttäjän puhelinnumeron, vaikka kyseinen puhelinnumero onkin salainen, eikä sitä löydy mistään julkisista lähteistä.