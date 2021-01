Kuolleista ihmisistä chatbotteja? Microsoftille patentti

Yhtiö on saanut patentin , joka mahdollistaa netistä löytyvän sisällön käyttämisen henkilöä muistuttavan chatbotin luomiseen.Sinänsä idea on selkeä: ihmisestä, jolla on tarpeeksi iso, voidaan luoda varsin kattava ja fiksu keskustelukumppani pelkästään opettamalla chatbottia kaikella digitaalisella tiedolla mitä henkilöstä on saatavilla. Jos ajatellaan aktiivisesti nettiä, keskustelusovelluksia ja erilaisia somealustoja käyttävää ihmistä, voidaan hänestä helposti "kipata" opetusmateriaalia satojen tuhansien viestien, tuhansien kuvien ja kenties myös tuhansien videoiden verran botille pureskeltavaksi.Opetettavan materiaalin perusteella botti osaisi luoda sekä kasvot että ilmeet fyysiselle botin ilmentymälle, mutta kirjoitetun keskustelun perusteella se osaisi myös varsin tarkkaan imitoida opiskeltavan henkilön tekstimuotoista puhetyyliä, kiinnostuksenkohteita ja muuta sellaista, joka meistä kaikista tekeekin "meidät". Patentti koskee sekä elossa olevia että kuolleita henkilöitä - ja kattaa jopa fiktionaaliset hahmot, jos heistä on olemassa tarpeeksi tietoa syötettäväksi oppivalle algoritmille.On sitten tietysti täysin kiinni henkilöstä itsestään, haluaako hän jutella botin kanssa, joka muistuttaa erehdyttävästi vaikkapa kuollutta läheistä. Mutta patentti asialle ainakin on olemassa. Aiheesta uutisoi mm. The Independent