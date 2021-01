Habboa kehittävä Sulake kokonaan hollantilaisomistukseen

Tiedotteen mukaan Sulake jatkaa edelleen itsenäisenä toimijana Azerionin omistuksessa ja yrityksen pääkonttori pysyy edelleen Helsingissä. Azerionin omistuksessa Sulake pystyy hyödyntämään entistä tehokkaammin Azerionin maailmanlaajuista peliyhteisöä ja markkinointimahdollisuuksia eri alustojen välillä."Azerion on ollut tukemassa Habbon ja Hotel Hideawayn kasvua jo yli kaksi vuotta, joten omistuksen siirtyminen täysin Azerionille on luonnollinen jatkumo. Meistä on hienoa jatkaa matkaa ja Habbon sekä Hotel Hideawayn kehitystä yhdessä Azerionin kanssa, sillä yritysten liiketoiminnassa on paljon synergiaa," Sulakkeen toimitusjohtajakommentoi."Azerionin tuella pystyimme päivittämään Habboa nykyaikaan ja mahdollistamaan sen tulevaisuuden uudella alustalla. Kuten tähänkin saakka, Sulakkeen tiimi jatkaa itsenäisenä yksikkönä ja vastaa täysin Habbosta ja Hotel Hideawaystä. Tänä vuonna kasvatamme ja kehitämme molempia tuotteita entisestään ja katsomme myös mahdollisuuksia uusien pelien suunnitteluun, nykyisten pelien teknologiaa hyödyntäen."Habbossa on tällä hetkellä aktiivisia käyttäjiä kuukausittain yli 850 000 ja maksavia asiakkaita löytyy yli 115 maasta.