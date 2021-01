Netin oudot: Biisi, jota ei ole olemassakaan, on elänyt jo 14 vuoden ajan

Mutta Avril Lavigneen ja hänen musiikkiinsa liittyy myös yksi todella outo sivujuonne.Käytännössä kaikista sadoista sanoituspalveluista löytyy Avril Lavignen kappaleensanat.Ongelma?Avril Lavigne ei ole koskaan esittänyt kyseistä kappaletta, eikä sille löydy myöskään mitään taustapohjaa yhdestäkään artistin tuotantoa listaavasta palvelusta, ei edes levy-yhtiön listoilta. Kappaleesta on tehty ainoastaan kymmeniä ja kymmeniä cover-versioita , mutta Avril Lavignen versiona kappaletta ei ole koskaan esitetty.Erikoista tapausta on tutkittu pariinkin otteeseen ja historiallisissa kaivauksissa on päädytty siihen, että joskus vuosituhannen alussa, ilmeisesti vuoden 2007 aikoihin, on kyseinen "kappale" ja sen sanoitukset keksitty ja päätetty lisätä johonkin sanoituspalveluun, joka sallii käyttäjien itse ilmoittamien sanoitusten lisäämisen. Sieltä sanoitus on sitten kopioitu eteenpäin muihin vastaaviin palveluihin vuosien saatossa ja jossain vaiheessa "kappaleen" sanat ovat päätyneet mukaan myös palveluihin, joissa on lähinnä virallisesti lisensoituja lyriikoita.Kanadalaisen:n mukaan jotkut fanit ovat ottaneet yhteyttä myös suoraan Lavigneen kysyäkseen tietääkö hän asiasta mitään , mutta artisti ei ole vastannut kyselyihin. Aiheen ympäriltä on myös tehty hiljattain tutkimustyötä ja vaikuttaa siltä, että "sanoitukset" ovat syntyneet jo Lavignen uran huippuaikoina, vuoden 2003 aikoihin. Teoria on, että yksinkertaisuudellaan varsin ivallisesti artistin omiin sanoituksiin suhtautuvat sanat ovat syntyneet kenties jonkin keskustelualueen sisäpiirin vitsinä ja ne on lisätty nettiin, josta ne ovat sittemmin lähteneet elämään täysin omaa elämäänsä.Avril Lavignen Dolphins -kappale onkin kenties eräänlainen netin oma, jossa väärin muistetut muistot alkavat elämään omaa elämäänsä. Täydellinen kunnianosoitus koko ihmeelliselle tapaukselle olisi tietysti se, että Avril Lavigne lopulta itse levyttäisi kyseisen kappaleen virallisesti.Alla vielä, joka ei siis ole olemassakaan: