Edge-selain päivittyi versioon 88: vuotaneiden salasanojen tunnistus, sivupalkkihaku -ominaisuus ja muuta

Microsoftin-selain on päivittynyt versioon 88. Uuden version myötä Edge osaa nyt varoittaa käyttäjiä, jos käyttäjän salasana on vuotanut ja tarvittaessa luoda uusia turvallisempia salasanoja. Lisäksi Edgessä voi hakea tietoa sivupalkkihaun avulla.

Edge-selain ehdottaa turvallisen salasanan luomista.

Merkittävin uudistus liittyy salasanoihin. Edge tarjoaa nyt automaattista turvallisen salasanan luomista. Edge tallentaa salasanan selaimeen ja synkronoi sen muiden Edge-selainta käyttävien laitteiden välillä.Edge osaa nyt myös ilmoittaa, mikäli jokin selaimeen tallennetuista salasanoista on vuotanut. Microsoft painottaa, että ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta nähdä salasanoja, kun Edge tarkistaa servereiltä mahdolliset vuotaneet salasanat. Lisätietoa ominaisuudesta saa täältä . Ominaisuus tulee kaikkien käytettäväksi seuraavien viikkojen aikana.Lisäksi turvallisuuden osalta Edge osaa nyt näyttää kaikki käyttöoikeudet, joita olet sivuille antanut. Näitä voi nyt helposti muokata. Kaikki kolmannen osapuolen evästeet voi nyt myös poistaa yhdellä painikkeella.Nopea tiedonhaku onnistuu uudella sivupalkkihaku -ominaisuudella. Nettisivuja selatessa maalaa sana tai lause, klikkaa sanaa hiiren oikealla painikkeella ja valitse. Tämä avaa haun sivun oikealle reunalle, joten välilehdeltä ei tarvitse poistua.Selain osaa nyt synkronoida historian ja avoimet välilehdet eri laitteiden välillä. Nämä saa käyttöön selaimella menemällä Edgen asetuksiin > Profiilit > Synkronoi.Suorituskyvyn osalta selain on saanut ominaisuuden, joka siirtää passiiviset välilehdet lepotilaan tietyn ajan kuluttua säästääkseen muistia ja vähentääkseen suorittimen käyttöä. Ajan voi määrittää menellä Edgen asetuksiin > Järjestelmä ja valitse aika kohdastaTämän kuun aikana Uusi välilehti -sivulle tulee ominaisuus, jonka kautta käyttäjä voi tarkistaa Outlookin sähköpostit, jos käyttäjä on kirjautunut selaimeen ja Outlookiin samalla sähköpostiosoitteella.Selaimen ulkonäköä voi muokata enemmän omaan makuun sopivaksi uusilla teemoilla. Taustaksi voi valita nyt vaikkapataiaiheisen taustan.Kaikki uudistukset näet täältä