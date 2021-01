Selaimessa Facebook pakottaa käyttäjät nyt Messengeriin - näin kierrät

on aloittanut viestitoimintojensa ohjaamisen omistamaansaFacebookia työpöytäselaimella käytettäessä. Facebook itse ei ole kertonut, onko kyseessä kokeilu vai pysyvämpi päätös pakottaa kaikki Facebookin sisäinen viestiliikenne Messenger.com -palveluun.

Ongelma siis ilmenee, kun Facebookin selainversiossa klikkaa oikeassa yläkulmassa näkyvää viestit-symbolia:Aiemmin tämä on avannut alasvetovalikon, jossa ovat näkyneet viimeisimmät viestit. Viestien klikkaaminen on sitten avannut viestit Facebookin omassa palvelussa. Nyt ikonin klikkaus ei enää avaa lainkaan alasvetovalikkoa, vaan ohjaa käyttäjän suoraan-osoitteeseen, jossa toimii Facebook Messengerin selainversio.Monia tällainen kahden palvelun välillä hyppiminen ärsyttää, mutta onneksi ongelman pystyy kiertämään tallettamalla vaikkapa selaimen kirjanmerkkipalkkiin pikalinkiksi seuraavan osoitteen:Kyseinen osoite avaa Facebookin oman viestinäkymän. Mutta aiempaa viestittelytapaa, jossa viestit aukeavat selaimen alareunaan ponnahdusikkunoiksi ei saa enää käyttöön, paitsi klikkaamalla oikeassa alareunassa löytyvistä yhteystiedoista henkilön nimeä, jolle haluaa viestejä lähettää.Facebook poisti viestittelyn Facebookin mobiilisovelluksesta jo pari vuotta sitten ja pakotti käyttäjät Messengerin käyttäjiksi. Nyt uusin kokeilu lienee jatkumoa tuolle muutokselle, mutta sitä, onko muutos pysyvä, on vaikea arvioida.