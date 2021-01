EU lätkäisi Steamille miljoonasakot

Käytännössä tuomio tuli siitä, että peliyhtiöt olivat estäneet Itä-Euroopasta ostettujen pelien aktivoinnin Länsi-Euroopassa. Samat pelit saattavat maksaa merkittävästi vähemmän vaikkapa Slovakiassa kuin Ranskassa, joten pelaajilla on kiusaus ostaa peli nimenomaan Slovakiasta ja ottaa se käyttöön Ranskassa. EU:n lainsäädännön mukaan näin saakin toimia, sillä EU:n ideana on olla yksi, yhtenäinen talousalue, jossa ei ole sisäisiä raja-aitoja.Syy erilaiselle hinnoittelulle eri maissa johtuu luonnollisesti EU-maiden erilaisista tulotasoista. Vuonna 2014 romanialaisten keskipalkka oli 323 euroa kuukaudessa ja tanskalaisten 4307 euroa kuukaudessa Pelien aktivointi oli maantieteellisesti estetty vuosien 2010 ja 2015 välillä, komissio totesi tutkimuksissaan. Se langetti sakkoja siten, että Valven maksettavaksi lankesi sakoista suurin, 1,6 miljoonan euron osuus. Muut sakkoihin tuomitut peliyhtiöt olivatsekäValve on ilmoittanut jo, ettei se ole tyytyväinen tuomioon, vaan aikoo valittaa siitä. Yhtiön mukaan se on lopettanut Steamissa maantieteellisten estojen käytön jo vuonna 2015, tietyin poikkeuksin.