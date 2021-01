Uusi Chrome julkaistiin: Osa osoitteista ei enää toimi lainkaan, tumma teema parani

Näkyvin uudistus on Chromen javälisen yhteistyön paraneminen siten, että jos Windowsissa on käytössä tumma teema, on Chromekin paremmin mukana pelissä. Selkeimmin tämä näkyy siinä, että selaimen oikean reunan vierityspalkin ovat nyt tummia nekin, eivätkä vaaleanharmaita, kuten aiemmin.Toinen merkittävä muutos liittyy siihen, että Chrome 88 on ensimmäinen Chromen versio, jossa eivät enää toimi-linkit. FTP-linkit ovat olleet muotoaeli samaan tapaan kuin verkkosivujen yleisesti käyttämätja Muutos liittyy tietysti tietoturvaan . Perinteinen FTP on vuosikymmeniä vanha tekniikka, joka ei tue salausta. Sitä käytetään nykyisin lähinnä tiedostojen siirtoon suoraan palvelimille ja hyvin harvoin enää kuluttajien toimesta. FTP:llä on kuitenkin paikkansa maailmassa, sillä käytännössä kaikki he, jotka loivat itselleen ensimmäisiä verkkosivuja jo 1990-luvun puolella, käyttivät FTP:tä siirtääkseen luodut verkkosivut palvelimelle, josta niitä sitten selailtiin www-selaimen kautta.FTP-linkkien toiminnallisuuden loppuminen ei ole todennäköisesti isokaan muutos tavallisen kuluttajan näkökulmasta. Jos FTP-linkkejä haluaa avata jatkossa, kannattaa sitä varten ladata erillinen FTP-asiakasohjelmisto, kuten vaikkapa erinomainen FileZilla tai joku muu kymmenistä FTP-ohjelmista Lisäksi uusin versio poistaa tuen Maceillä vanhalle Mac OS X Yosemite -käyttöjärjestelmälle, eli vanhin Chrome 88 tukema Macin käyttöjärjestelmäversio on Mac OS X 10.11 El Capitan.