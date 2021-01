Trumpin hallinnolta vielä viimeinen panna Huaweille

2019 alkukesästä Huawei joutui Yhdysvaltain mustalle listalle, nk. entiteettilistalle, joka tarkoitti kiinalaisyhtiön kannalta vaikeuksia yhteistyössä yhdysvaltalaisyritysten kanssa.Huawei on kuitenkin pystynyt erityisen lisenssin varjolla jatkamaan yhteistyötä jokseenkin, vaikka esimerkiksi Googlen palvelut sen puhelimista katosikin.Nyt Trumpin hallinto on viimeisillä päivillään vielä lisännyt estoja. Reutersin raportin mukaan halinto on estänyt yhdysvaltalaisia valmistajia toimittamasta tuotteita Huaweille. Käytännössä Huawein lisenssit on peruttu ja esimerkiksi Intelin piiritoimitukset Huaweille loppuvan tämän myötä.Tietojen mukaan kaikkiaan kahdeksan lisenssiä neljältä eri yhtiöltä on peruttu ja hallinnon odotetaan hylkäävän tulevia lisenssipyyntojä.Huawein lisäksi isku on kova tietysti myös tavaran- ja teknologiantoimittajille, joilta lähtee valtavankokoinen asiakas.Raportti kertoo, että 150 linsenssiä, joiden yhteenlaskettu arvo oli noin 120 miljardia dollaria, odotti käsittelyä. Lisäksi 280 miljardin edestä on lisenssejä, jotka eivät ole vielä ehtineet edetä käsittelyyn. Nyt näistä tulee todennäköisesti kieltävä vastaus.Hiljattain mm. Xiaomi lisättiin eri Yhdysvaltain hallinnon mustalle listalle , jossa listataan yhtiöiden, jotka toimivat yhteistyössä Kiinan armeijan kanssa. Näiden yhtiöiden amerikkalaisosakkeenomistajien tulee luopua omistuksistaan.