DuckDuckGo ylsi uuteen ennätykseen: yli 100 miljoonaa hakua päivässä

Käyttäjän yksityisyyteen panostavalla-hakukoneella on tehty uusi ennätys , sillä hakukoneella tehtiin ensimmäisen kerran yli 100 miljoonaa hakua yhden päivän aikana. Vuonna 2008 perustetun hakukoneen kasvu on ollut hyvää viime aikoina, sillä vuoden 2019 syksyllä hakuja tehtiin noin 40 miljoonaa päivässä

DuckDuckGon uusi ennätys tehtiin 11. tammikuuta.

Uusi ennätys saavutettiin 11. tammikuuta. Tammikuun 2021 keskiarvo jää kuitenkin noin 90 miljoonaan hakuun. DuckDuckGon kasvu ei rajoitu vain selaimen hakuun, vaan myös mobiilisovellus on suositumpi kuin koskaan aiemmin.Suomessa ylivoimaisesti suosituin hakukone on kuitenkin edelleen Google yli 95 prosentin osuudella. Statcounter.com -sivuston mukaan DuckDuckGon osuus on vain 0.66%, jolla se sijoittuu vasta neljänneksi.