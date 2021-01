Enää kaksi yritystä jäljellä muistaa salasana, sen jälkeen 200 miljoonaa euroa katoaa

Thomas teki vuonna 2011 videon kryptovaluutoista tilaustyönä, josta hänelle maksettiin 7002 bitcoinia. Tuolloin maksettujen bitcoinien arvo oli yhteensä noin 28 000 euroa, yhden bitcoinin kurssin ollessa noin 4 euroa. Sittemmin bitcoinin arvo on noussut raketin lailla ja nyt, kymmenen vuotta myöhemmin, maksetun palkkion suuruus on noin 220 miljoonaa euroa Ongelma?Thomas talletti bitcoinit digitaaliseen lompakkoon ja unohti koko asian. Hän salasi lompakon salasanalla, jonka hän on sittemmin unohtanut. Hän kyllä kirjoitti salasanan talteen lapulle, mutta vuosikymmenen kuluessa myös tuo lappu on kadonnut. Bitcoinin luonteeseen kuuluu juurikin sen anonyymius, eli Thomasilla ei ole mitään mahdollisuutta palauttaa salasanaa takaisin vaikkapa sähköpostin kautta, vaan bitcoinit on lukittu siihen asti kunnes hän muistaa salasanan. Tai yrittää sitä liian monta kertaa.Thomasilla on ollut käytössään kymmenen yritystä muistaa salasanansa - ja hän on käyttänyt niistä nyt jo kahdeksan.Bitcoinin takana ei ole olemassa mitään yritystä tai organisaatiota, joka voisi palautuksen tehdä, sillä kryptovaluutta on hajautettu järjestelmä, jonka peruspilari on juurikin täysi anonyymius ja riippumattomuus mistään yksittäisestä tahosta, joka kryptovaluuttaa säätelisi. New York Timesin artikkeli kertoo myös muista vastaavista kohtaloista. Myös mm. miehestä, jonka tuttu oli formatoinut hänen kannettavan tietokoneensa kovalevyn - joka sisälsi bitcoin-lompakon vaatimat yksityiset avaimet. Kovalevyn formatoinnin ansiosta mies menetti noin 20 miljoonan euron arvosta bitcoineja.