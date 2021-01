Tässä ovat vuoden 2020 katsotuimmat sarjat ja leffat - vanhat sarjat jyräsivät

Suosituimmat muut kuin alkuperäissarjat vuonna 2020

Konttori (Netflix) Greyn anatomia (Netflix) Criminal Minds (Netflix) NCIS (Netflix) Schitt's Creek (Netflix) Supernatural (Netflix) Shameless (Netflix) Kolme miestä ja tyttö (Netflix) The Blacklist (Netflix) Vampyyripäiväkirjat (Netflix)

Suosituimmat alkuperäissarjat vuonna 2020

Ozark (Netflix) Lucifer (Netflix) The Crown (Netflix) Tiger King (Netflix) The Mandalorian (Disney+) The Umbrella Academy (Netflix) Great British Baking Show (Netflix) Boss Baby: Back in Business (Netflix) Longmire (Netflix) You (Netflix)

Suosituimmat elokuvat suoratoistopalveluissa vuonna 2020

Frozen II (Disney+) Valana (Disney+) Lemmikkien salainen elämä 2 (Netflix) Eteenpäin (Disney+) The Grinch (Netflix) Hamilton (Disney+) Spenser Confidential (Netflix) Aladdin (Disney+) Toy Story 4 (Disney+) Zootopia (Disney+)

Erityisesti vanhhat suosikkisarjat jyräsivät ovat omilla luvuillaan katsojamäärissä. Sarjoista vuoden 2020 ykkönen oli tukevalla marginaalilla amerikkalaisversio-sarjasta. Kakkoseksi listalla kipusija kolmossijalle ylsiThe Officen viimeinen jakso nähtiin jo vuoden 2013 keväällä. Criminal Minds in viimeinen jakso julkaistiin vuoden 2020 helmikuussa. Greyn anatomia sen sijaan jatkaa edelleen, mutta sarjaa on tehty sitäkin jo vuodesta 2005 lähtien. Kaikki suosituimmat, muiden kuin suoratoistopalveluiden itsensä tuottamat sarjat, pyörivät YhdysvalloissaSuoratoistopalveluiden omista sarjoista suosituin oli Netflixin rikosdraama- vieläpä varsin selkeällä erolla kakkossijalle nousseeseen. Alkuperäissarjoissa niissäkin Netflixin ylivoima oli murksaavaa: kymmenen suosituimman alkuperäissarjan joukossa ainoastaan-palvelunoli muun kuin Netflixin tuotantoa.Elokuvissa puolestaan Disneyn valtava materiaali jyräsi Netflixin varsin hurjalla rytinällä: Disneyn leffat valloittivat 10 suosituimman elokuvan listalta seitsemän paikkaa - nimenomaan koko perheen animaatioelokuvilla. Varsin odotetusti vuoden katsotuin elokuva suoratoistopalveluissa oli Disneyn, mutta myös kakkospaikka meni Disneyllen myötä. Kolmossija meni Netflixille, sekin piirretyllä elokuvalla, kunkaappasi pronssisijan.Merkillepantavaa on, että luvut pohjautuvat ainoastaan Yhdysvaltain katsojamääriin ja eivät sisällä sikäläistä vastinetta Suomenelieivätkä myöskään kesällä julkaistua,in omistamaa-palvelua. Listauksesta lisää mm. New Yrok Timesin artikkelissa