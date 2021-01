Elisa ostaa saksalaisen teollisuusohjelmistotoimittaja camLinen

Elisan mukaan yrityskauppa vauhdittaa Elisa Industrial Software -ohjelmistoliiketoimintaa. Yhdistyminen vauhdittaa myös camLinen kasvua lisäämällä sen tarjoomaan koneoppimisen, tekoälyn ja 3D-toiminnallisuudet. Lisäksi se edistää molempien yritysten teollisuusohjelmistoalan kasvua valmistavassa teollisuudessa kasvattamalla niiden tuoteportfolioita entisestään."Yritysosto vauhdittaa Elisan Industrial Software -liiketoiminnan kasvua useilla eri teollisuuden aloilla. camLinella on syvällistä teollista asiantuntemusta, pitkäaikaisia asiakassuhteita ja vahva markkina-asema. Elisan Smart Factory -ratkaisu AI/ML -valmiuksilla täydentää camLinen tuotevalikoimaa. Tämä yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden tarjota ainutlaatuista lisäarvoa asiakkaille ja vauhdittaa kasvua", sanoo, Elisan Industrial IoT liiketoimintajohtaja."On hienoa liittyä osaksi Elisaa, joka vahvana kumppanina takaa meille jatkuvuuden sekä tulevan kasvun. Elisan teknologinen tietämys ja koneoppimiseen liittyvä osaaminen on vaikuttavaa, ja heillä on valmius tukea yrityksiä tuotannon digitalisoimisessa. Meillä on kunnianhimoisia yhteisiä tavoitteita, ja Elisan ainutkertainen tuotevalikoima sekä koneoppimis- ja tekoälyvalmiudet auttavat meitä kehittymään yhä kilpailukykyisemmäksi kasvavilla älytehdasmarkkinoilla", sanoo camLinen toimitusjohtaja220 ammattilaista työllistävä camLine jatkaa toimintaansa itsenäisenä tytäryhtiönä, joka saa tuekseen Elisan resurssit ja osaamisen. Yhtiön nykyinen johto jatkaa tehtävissään.