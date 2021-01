Nämä olivat DNA TV:n 15 vuokratuinta elokuvaa vuonna 2020

on paljastanut DNA TV -palvelun tilastot viime vuoden vuokratuimmista elokuvista. Vuokratuimpien elokuvien kirkkaimpaan kärkeen nousivat elokuvat: Se mieletön remppa, Joker (2019) sekä Teräsleidit.

Vuokratuimmat elokuvat DNA TV:ssä 2020

Se mieletön remppa Joker (2019) Teräsleidit Bad Boys for Life Täydellinen joulu Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen Frozen 2 (suomenkielinen) Rambo: Last Blood Tarhapäivä Terminator: Dark Fate 1917 Parasite Underwater The Gentlemen Once Upon A Time In Hollywood

"Joker-elokuvaa lukuun ottamatta on nähtävissä, että hyvän mielen leffat, kuten kotimaiset komediat ovat viime vuoden aikana kiinnostaneet katsojia samoin kuin erilaiset toimintakomediat, kuten Bad Boys for Life. Myös tuttujen ja turvallisten toimintaelokuvien jatko-osat kiinnostivat, sillä sekä Rambo että Terminator nousivat top kymmeneen", DNA:n laajakaista- ja TV -liiketoiminnan johtajakertoo."Vuokratuimpien listalle nousi myös kotimainen koko perheen elokuva Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen, joka menestyi todella hyvin myös elokuvateatterissa. Se mieletön remppa -elokuva ei ehtinyt olla elokuvateattereissa pitkään ennen koronaa, mutta ehti alussa kerätä hyvin katsojia ja on ollut DNA TV Vuokraamon yksi vuokratuimmista elokuvista heti julkaisustaan lähtien", Haikonen jatkaa.