Samsung esitteli robotin, joka tunnistaa esineet ja osaa vaikkapa kaataa viiniä lasiin

"Maailmamme näyttää nyt erilaiselta, ja monet meistä ovat joutuneet mukautumaan todellisuuteen, jossa kodista on tullut vielä aiempaakin tärkeämpi paikka. Viimeisimmät innovaatiomme on suunniteltu tarjoamaan intuitiivisia käyttökokemuksia ja heijastelemaan käyttäjänsä persoonaa. Teemme kovasti töitä uuden sukupolven ratkaisujen parissa tekoälyä hyödyntäen ja paremman arjen puolesta", toteaa, President & Head of Samsung Research.Samsung esitteli kahta AI-uutuutta:jaNäistä ensimmäinen hyödyntää tekoälyä käyttäjän tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen. Tämä robotti toimii siis käyttäjän eräänlaisena avustajana ja kumppanina, joka pitää käyttäjän ajantasalla arjen menoista. Se oppii myös käyttäjänsä aikataulut ja rutiinit ja lähettää muistutuksia.Bot Handy puolestaan osaa tunnistaa esineet ja poimia edistyneen tekoälyn avulla erikokoisia, -muotoisia ja -painoisia esineitä lattialta auttaakseen käyttäjää kotitöissä.Samsungin videolla Bot Handy esimerkiksi tunnistaa lautaset ja laittaa ne tiskikoneeseen.Samsung esitteli myös JetBot 90 AI+ -robotti-imurin, joka osaa tunnistaa esineet sekä lemmikit LiDAR- ja 3D-sensoreiden avulla parhaan siivouspolun määrittelemiseen. Laitteessa on myös kamera, jonka avulla käyttäjä voi etänä tarkastella, mitä kodissa tapahtuu.Tulevaisuudessa Samsung kehittää myös muita konkreettisia tekoälyteknologiaan perustuvia sovelluksia arjen helpottamiseksi. Samsung kehittää edelleen terveyskeskeistä ulkoista luurankoaan GEMS:iä, joka toimii liikkuvuusavustajana, sekä Samsung Bot Retail -robottia, joka ohjaa käyttäjiä kodin ulkopuolella jälleenmyymälöiden kaltaisissa ympäristöissä.