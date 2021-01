Xiaomi julkaisi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro -valvontakameran sekä Mi Smart Clock -pöytäkellon

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro hyödyntää 3 megapikselin kameraa, jolla saa otettua kuvia 2304 x 1296 -resoluutioon asti. Kuvien luvataan olevan tarkkoja ja yksityiskohtaisia jopa heikossa valaistuksessa f/1.4 aukon ja 6P-objektiivin ansiosta.Kahdella mikrofonilla ja vastamelutekniikalla varustettu Mi 360° Security Camera 2K Pro toimii kaksisuuntaisena viestintälaitteena. Laitteessa on myös yksityisyystila, joka mahdollistaa kameran kääntämisen sisäänpäin vaivattomasti Mi Home -sovelluksen avulla. Kamera tukee myös ääniohjausta Google Assistantin tai Amazon Alexan kautta.Mi 360° Home Security Camera 2K Pro tulee Suomessa saataville Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta vuoden 2021 alkupuolella. Laitteen globaali suositushinta on 49,99 euroa, mutta paikallinen hinta ja tarkka myyntiaikataulu vahvistetaan myöhemmin.Mi Smart Clock -pöytäkello on varustettu 3,97-tuumaisella värikosketusnäytöllä, joka osaa näyttää ajan, sään, kalenterin tai toimia valokuvakehyksenä.Laitteessa on Auringonnousutila, joka nostaa näytön kirkkautta ja herätysäänen voimakkuutta vaiheittain, mikä tehostaa heräämistä.Mi Smart Clock on pienikokoinen ja minimalistisesti muotoiltu, joten se uppoaa vaivattomasti moneen erityyliseen sisustukseen.Sisäänrakennetun Google Assistant- ja Chromecast-tuen ansiosta Mi Smart Clock voi toimia kodin AioT-ohjaimena, jonka kautta voi ääniohjata useita älylaitteita, kuten valvontakameroita tai viihdesisältöä toistavia älypuhelimia.Mi Smart Clock tulee Suomessa myyntiin Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta alkuvuoden aikana. Laitteen globaali ohjehinta on 49,99 euroa, mutta paikallinen hinta ja tarkka myyntiaikataulu vahvistetaan myöhemmin.Xiaomi toi hiljattain Suomessa myyntiin 59 euron Mi Smart Speaker -älykaiuttimen