Universal näyttää kauhun todellisia klassikoita ilmaiseksi YouTubessa

15. päivä alkaen kolmen päivän aikana kanavalle esitellään kaikkiaan seitsemän elokuvaa ilmaiseksi. Ensimmäisenä päivänä katsottavaksi tulee Dracula (1931) sekä The Mummy (1932). 16. päivä puolestaan tarjolla on puolestaan tohtori Frankenstein -teokset Frankenstein (1931) sekä Bride of Frankenstein (1935). Viimeisenä päivänä ilmaseksi näkyvät The Invisible Man (1933), The Wolf Man (1941) ja Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948).Elokuvat ovat nähtävillä viikon ajan ensi-iltapäivästä lähtien ja Universal tarjoaa viikon aikana elokuvien digitaaliset versiot ostettavaksi alennuksella.Mikäli kauhuelokuvien klassikkojen suhteen on sivistysaukkoja niin loppukuusta ne on mahdollista täyttää ilmaiseksi ja helposti netissä.