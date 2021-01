Sony julkaisi uusia Bravia XR 8K LED-, 4K OLED- ja 4K LED -televisiota Cognitive Processor XR -prosessorilla

Uusissa televisiossa käytetään-prosessoria, joka päihittää perinteisen tekoälyn televisiot.Sonyn tiedotteessa prosessoria kuvaillaan näin:Kognitiivisen älyn tehostama Cognitive Processor XR jakaa ruudun lukuisiin vyöhykkeisiin ja havaitsee, missä kuvan "keskiö" sijaitsee. Siinä missä perinteinen tekoäly osaa ainoastaan havaita ja analysoida kuvaelementtejä kuten väriä, kontrastia ja yksityiskohtia erikseen, uusi Cognitive Processor XR pystyy ristiinanalysoimaan joukon elementtejä samanaikaisesti, aivan kuten aivomme tekevät. Tällä tavalla kaikki elementit tulevat säädellyiksi suhteessa toisiinsa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi – ja kunkin kohtauksen kokonaisuus on niin synkronoitu ja todentuntuinen, ettei perinteinen teloäly pystyisi samaan.Prosessorin kerrotaan kykenevän myös analysoimaan äänen tulosuunnan signaalia, minkä myötä ääni osuu tarkalleen yksiin näytöllä näkyvien tapahtumien kanssa."Sonyn tavoitteena on jatkuvasti innovoida uutta TV-teknologian saralla, jotta se voi jatkaa immersiivisimpien katselukokemusten tarjoamista. Uudet BRAVIA XR -televisiot mallintavat todellisuutta paremmin kuin koskaan, kiitos maailman ensimmäisen kognitiivisen prosessorin tehon. Se jättää kirkkaasti jälkeensä perinteisen tekoälyn", sanoo, Sony Europen TV-bisnesyksikön johtaja.Uuden prosessorin lisäksi kaikissa BRAVIA XR -televisioissa on HDMI 2.1 -yhteensopivuus, ml. 4K 120fps, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) ja eARC, eli ne tukevat korkeampaa resoluutiota ja ruutunopeutta, jotka ovat ideaaleja pelattaessa seuraavan sukupolven konsoleilla.BRAVIA XR -mallistossa on myös Bravia Core. Sony Pictures Entertainmentin (SPE) kanssa yhteistyössä kehitetty Bravia Core yhdistää viihteen ja teknologian. Käyttäjät pääsevät nauttimaan laajasta valikoimasta SPE:n uusimpia huippu- ja klassikkoelokuvia. Bravia Core käyttää Pure Stream -teknologiaa, jolla saavutetaan lähes häviötöntä UHD BD -verrattavaa laatua jopa 80 Mbps striimauksella.Lisää sisältöä saa Google TV:llä ja televisioista löytyy myös Netflix Calibrated Mode, joka tarjoaa studiolaatuista Netflix-sisältöä.Uudet televisiot käyttävät uutta muotoilua ja osassa uusista televisioista löytyy kolmiasentoinen jalusta: pieneenkin tilaan soveltuva kapea asento, hero-asento häiriöiden poistamiseksi ja televisiota korottava asento soundbar-järjestelmän integrointia varten.Kaikkien uusien televisioiden hinnoittelu ja vähittäismyynnin saatavuus Euroopassa ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoa Bravia XR -televisioista saa täältä Alla olevalla videolta voit katsoa uuden Bravia XR TV:n julkaisun.